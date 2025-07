Bari-Bacigalupo Vasto Marina 2-1: decisivo Tripaldelli

Finisce 2-1 la sfida amichevole tra Bari e Bacigalupo Vasto Marina, formazione di Eccellenza abruzzese. Le reti: nel primo tempo autorete di Liepa al 32’pt, ella ripresa pareggio di Finizio al 18’st e rete finale per i biancorossi di Tripaldelli al 32’st.

Da segnalare l’ingresso in campo nella ripresa di Verreth e Benali a centrocampo, in avanti nella mischia Gytkjaer, Sibilli, Rao e Moncini. L’ex Pisa e l’ex Cesena in campo anche nel primo tempo. Spazio inoltre per Bellomo, Lulic, Mane ed Onofrietti. Debutto per Kassama.

Prossimo appuntamento sabato 26 alle ore 17.30 contro il Campobasso. Sempre a Roccaraso.

Marcatori: 31’pt aut Liepa (Ba), 18’st Finizio (BVM), 32’st Tripaldelli (Ba)

Bari pt (4-3-3): Pissardo, Dickmann, Vicari (c), Nikolaou, Spadavecchia, Colangiuli, Benali, Pagano, Pereiro, Moncini, Sibilli

Bari st (4-4-2): Cerofolini, Pucino, Vicari (c) (15’st Mane, 34’st Onofrietti), Mavraj (28’st Kassama), Spadavecchia (15’st Tripaldelli), Benali (15’st Lulic), Verreth, Rao, Sibilli (15’st Manzari), Moncini (15’st Bellomo), Gytkjaer

A disp.: De Lucci, Sassarini, Akpa-Chukwu

All. Fabio Caserta

Bacigalupo Vasto Marina (4-3-3): D’Amico (40’st Massimini), Vespasiano, De Luca (1’st Garofalo), Di Lallo (13’st Naddeo), Liepa (38’st Di Marino), Felice, Finizio (25’st Borriello), Gagliano (c) (8’st Presutti), Cellucci (10’st Liscia), Hajdarevic (34’st Esposito), Santos Vergara (1’st Sciarretta)

A disp.: Fofana

All. Roberto Cesario

Arbitro: Sig. Pagano (Roma 2); assistenti: Sig.a Di Carlantonio (Roma 2) e Sig. Ceraulo (Roma 2)

