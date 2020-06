Bari | Avrebbero ricevuto denaro per pilotare indagini, arrestati due carabinieri

Condividi

Avrebbero ricevuto denaro per pilotare, ritardare o rivelare particolari di indagini sul clan Di Cosola, fornendo in alcune occasioni copia di verbali dei collaboratori di giustizia. Per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziarie rivelazione del segreto d'ufficio i carabinieri, su disposizione della Dda di Bari, hanno arrestato due Cc della stazione di Giovinazzo. In carcere, su ordinanza emessa dal gip di Bari Marco Galesi, sono finiti anche un commerciante e un pregiudicato affiliato al clan, accusati di associazione mafiosa.