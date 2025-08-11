Bari, auto in sosta su viale Ferrari paralizzano il traffico per l’Aeroporto

BARI – “Cinquanta minuti per entrare nello scalo, i taxi non mancavano, erano bloccati in fila”. È questo lo sfogo di un tassista commentando la situazione che si è verificata nelle scorse ore su viale Ferrari, strada a quattro corsie che porta all’aeroporto di Bari. Motivo della coda, a quanto pare, le auto in sosta lungo la carreggiata in ingresso. Una abitudine che accomuna molti parenti e amici di viaggiatori in attesa del loro arrivo.

Anche il tassista in questione sarebbe rimasto ostaggio dell’ingorgo: “Colpa delle auto in sosta selvaggia lungo la strada per evitare di pagare il parcheggio – sottolinea -. I taxi non mancavano, ma anche quelli sono rimasti bloccati, così come una pattuglia delle forze dell’ordine con le sirene accese”.

