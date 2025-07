Bari, auto in fiamme dopo scontro sulla SS16 BIS: due feriti

Mattinata di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Bari, impegnati su più fronti tra incendi di sterpaglie e interventi su rifiuti in fiamme. Alle 8:30 circa di martedì 1° luglio, i pompieri sono stati chiamati a intervenire per un incidente stradale avvenuto sulla SS16 BIS, in direzione Bari, che ha coinvolto tre autovetture. L’impatto ha provocato anche un principio d’incendio, immediatamente contenuto dalle squadre intervenute sul posto.

Completate le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, i Vigili del Fuoco hanno evitato il propagarsi delle fiamme, scongiurando conseguenze più gravi. Sul luogo del sinistro si sono registrati due feriti lievi, assistiti dai sanitari del 118.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico sulla carreggiata in direzione del capoluogo. Le autorità raccomandano prudenza alla guida, in particolare nelle ore più calde della giornata, quando si moltiplicano gli interventi per incendi in aree verdi e zone periferiche.

