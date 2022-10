BARI – È di un morto e due feriti gravi il bilancio dell’incidente che ha sconvolto la domenica mattina di fine ottobre del capoluogo. Il sinistro, nella prima mattinata, sulla tangenziale di Bari, in direzione nord, tra gli svincoli 14 Japigia Caldarola e 13, San pasquale via Amendola.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, pare che un 70enne a bordo di una Dacia Duster bianca e insieme a sua figlia, abbia imboccato contromano il tratto della Strada statale 16 impattando frontalmente, dopo poche centinaia di metri, una Mercedes classe A sulla quale viaggiava una donna sulla cinquantina. Lo scontro frontale è stato fatale per quest’ultima che sarebbe deceduta sul posto. Il 70enne e sua figlia, invece, sarebbero stati portati in codice rosse al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari. Intanto la tangenziale è rimasta bloccata fino a mezzogiorno con traffico deviato verso Japigia e lunghe code in direzione Nord fino a Torre a Mare.

Un altro incidente stradale mortale ha caratterizzato questo weekend di fine ottobre. Sabato sera, infatti, verso le 21, un 19enne è stato investito sulla provinciale che collega Putignano a Castellana, nel Sudest Barese. Il giovane era appena uscito di casa per raggiungere gli amici che erano passati a prenderlo quando una 29enne lo ha investito sopraggiungendo con l’auto forse a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia.