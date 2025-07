“Bari assuefatta dalla Mafia”: procuratore Giannella convocato in Parlamento

Lo ha annunciato in una nota Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e componente della Commissione antimafia

Francesco Giannella, procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Bari, sarà audito dalla Commissione parlamentare antimafia. Lo ha annunciato in una nota Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e componente della Commissione, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal magistrato in un’intervista a Repubblica Bari.

Nell’intervista, Giannella aveva descritto una città “assuefatta alla mafia, in cui parlarne annoia”, facendo riferimento al clima di rassegnazione percepito a Bari dopo le diverse inchieste giudiziarie che hanno interessato la città.

“A Bari c’è la mafia e una parte della politica ha fatto finta di non vedere, mentre i boss gestivano al posto degli amministratori le società municipalizzate”, ha commentato Gasparri, richiamando in particolare l’inchiesta “Codice interno”, avviata nel febbraio 2024, che avrebbe rivelato presunti intrecci tra politica e criminalità organizzata, oltre a assunzioni pilotate nella municipalizzata dei trasporti, attualmente sotto amministrazione giudiziaria.

Gasparri ha puntato il dito anche contro l’ex sindaco Antonio Decaro, in carica per dieci anni e con delega diretta alle società partecipate: “Tutto gli è stato consentito, compreso non essersi mai accorto che quelle società erano controllate dalle principali consorterie criminali baresi”, ha dichiarato.

Il senatore di Forza Italia ha quindi rilanciato la necessità di una “proposta politica seria, lontana da compromessi e intrecci che hanno inquinato Bari e la Puglia”, aggiungendo che durante i lavori della Commissione saranno richieste risposte puntuali su questi temi.

L’audizione del magistrato si inserisce in un momento di rinnovata attenzione sui fenomeni mafiosi in ambito urbano e sul ruolo delle società pubbliche come possibile terreno d’influenza per le organizzazioni criminali.

