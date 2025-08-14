Bari, assegnati i numeri di maglia: Gytkjær prende la ‘9’

Sarà Christian Gytkjær il nuovo numero 9 del Bari. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato la nuova numerazione delle maglie dei giocatori in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Milan, in programma domenica 17 agosto. L’attaccante danese vestirà la maglia numero 9, mentre il portiere Cerofolini ha scelto la 31 e il terzino Dickmann il numero 24. Questo l’elenco completo:
PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.DE LUCCI, 22.SANROCCO, 31.CEROFOLINI
DIFENSORI: 3.TRIPALDELLI, 15.KASSAMA, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 30.MANE, 39.SPADAVECCHIA, 43.NIKOLAOU, 55.SASSARINI, 76.MAVRAJ, 93.DORVAL
CENTROCAMPISTI: 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 14.ONOFRIETTI, 19.FAGGI, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH, 32.COLANGIULI
ATTACCANTI: 7.SIBILLI, 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 17.RAO, 18.MANZARI, 20.PEREIRO, 21.PARTIPILO, 28.AKPA CHUKWU
