Foto: SSC Bari

Bari, assegnati i numeri di maglia: Gytkjær prende la ‘9’

Lorenzo Ruggieri 14 Agosto 2025
centered image

Sarà Christian Gytkjær il nuovo numero 9 del Bari. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato la nuova numerazione delle maglie dei giocatori in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Milan, in programma domenica 17 agosto. L’attaccante danese vestirà la maglia numero 9, mentre il portiere Cerofolini ha scelto la 31 e il terzino Dickmann il numero 24. Questo l’elenco completo:

PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.DE LUCCI, 22.SANROCCO, 31.CEROFOLINI

DIFENSORI: 3.TRIPALDELLI, 15.KASSAMA, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 30.MANE, 39.SPADAVECCHIA, 43.NIKOLAOU, 55.SASSARINI, 76.MAVRAJ, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 14.ONOFRIETTI, 19.FAGGI, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH, 32.COLANGIULI

ATTACCANTI: 7.SIBILLI, 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 17.RAO, 18.MANZARI, 20.PEREIRO, 21.PARTIPILO, 28.AKPA CHUKWU

