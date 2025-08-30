30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari-Catanzaro, Alessandro Tripaldelli (foto Massimo Todaro/Antenna Sud)

Bari, asse caldo con la Reggiana: Tripaldelli verso i granata, Meroni in biancorosso

Lorenzo Ruggieri 30 Agosto 2025
centered image

L’asse tra Bari e Reggiana potrebbe portare presto ad uno scambio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Alessandro Tripladelli potrebbe lasciare i biancorossi e approdare alla corte di Dionigi. Dovrebbe effettuare il percorso inverso, invece,  Andrea Meroni, difensore classe ’97 di proprietà dei granata. I pugliesi, successivamente, torneranno sul mercato per trovare un sostituto del terzino, probabilmente attingendo dalla Serie C. Sul fronte uscite, Akpa-Chukwu avrebbe attirato le attenzioni del Seraing, club militante nel campionato di Challenger Pro League, ovvero la seconda serie del calcio belga.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Verso Bari-Monza, Caserta: “Voglio propositività. Mercato? Gioca chi sta meglio”

30 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Virtus Francavilla, Coletti: “Felice della mia rosa, pronti per una grande sfida”

30 Agosto 2025 Dennis Magrì

Serie A, Lecce-Milan 0-2: gli highlights

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

Eccellenza, tre innesti al Policoro: Bux, Binetti e Taccarelli

30 Agosto 2025 Redazione

Lecce-Milan, le pagelle dei giallorossi: in difesa si pasticcia, pochi cross per le punte

30 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Ronaldinho fa gol a Barletta, ma Jogo dos Famosos non incanta

30 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

potrebbe interessarti anche

Ostuni: scontro tra auto e autocarro: un ferito

30 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Verso Bari-Monza, Caserta: “Voglio propositività. Mercato? Gioca chi sta meglio”

30 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Virtus Francavilla, Coletti: “Felice della mia rosa, pronti per una grande sfida”

30 Agosto 2025 Dennis Magrì

Potenza, una bomba d’acqua allaga il capoluogo lucano

30 Agosto 2025 Francesco Cutro