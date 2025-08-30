Bari, asse caldo con la Reggiana: Tripaldelli verso i granata, Meroni in biancorosso

L’asse tra Bari e Reggiana potrebbe portare presto ad uno scambio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Alessandro Tripladelli potrebbe lasciare i biancorossi e approdare alla corte di Dionigi. Dovrebbe effettuare il percorso inverso, invece, Andrea Meroni, difensore classe ’97 di proprietà dei granata. I pugliesi, successivamente, torneranno sul mercato per trovare un sostituto del terzino, probabilmente attingendo dalla Serie C. Sul fronte uscite, Akpa-Chukwu avrebbe attirato le attenzioni del Seraing, club militante nel campionato di Challenger Pro League, ovvero la seconda serie del calcio belga.

