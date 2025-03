Bari, assalto al bancomat Unicredit di viale Einaudi

BARI – Un forte boato ha rotto il silenzio della notte degli abitanti di viale Einaudi, al quartiere San Pasquale di Bari. A essere assaltato il bancomat della filiale UniCredit. I ladri sarebbero andati via con il bottino da quantificare. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine le quali dovranno visionare le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto e risalire agli autori. Non si esclude sia stato utilizzato il classico metodo della marmotta. La deflagrazione però non ha portato grossi danni se non alla vetrata in cui era installato lo stesso sportello Atm.

