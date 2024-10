Bari, assalto al bancomat di via Buozzi

BARI – Traffico il tilt per chi entra in città dalla statale 96 a causa degli accertamenti che stanno compiendo gli agenti della Scientifica della questura di Bari dopo l’assalto al bancomat della filiale UniCredit di via Bruno Buozzi. Sull’arteria che porta in centro da est, si stanno verificando rallentamenti. La polizia è sul posto per le indagini del caso. Al momento non si sa il quantitativo del bottino.

