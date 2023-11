Bari-Ascoli 1-0: la sintesi del match

Bari-Ascoli 1-0

Reti: 80’ Sibilli (B).

Bari (3-4-1-2): Brenno, Pucino, Vicari, Zuzek, Dorval, Acampora Koutsoupias (72’ Maita), Ricci (86’ Frabotta), Sibilli (86’ Bellomo), Diaw, Nasti (72’ Aramu). Panchina: Pissardo, Matino, Achik, Astrologo, Faggi, Edjouma, Akpa-Chukwu, Morachioli. All. P. Marino.

Ascoli (4-4-2): Barosi, Giovane (71’ Milanese), Caligara (71’ Gnohorè), Quaranta, Di Tacchio (81’ Manzari), Falzerano, Nestorovsky, Bayeye, Falasco, Bellusci (57’ Adjapong), Rodriguez (57’ Mendes). Panchina: Bolletta, Alato, Haveri, Millico, D’Uffizi, Masini, Rossi. All. W. Viali

Arbitro: Daniele Rutella (Enna). Assistenti: Edoardo Raspolini (Livorno) e Nicolò Cipriani (Empoli). Quarto Ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Napoli). VAR: Daniele Paterna (Teramo). AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Ammoniti: Vicari, Ricci, Acampora (B); Di Tacchio, Giovane, Milanese (A).

Note: angoli 10-7; recuperi 4’/7’. Prima del via osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del maltempo e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore. Stadio San Nicola; cielo sereno, 18°C, terreno in ottime condizioni; 16.011 spettatori (8.809 abbonati; 363 tifosi ospiti)

PER LA SINTESI CLICCA 👉🏿 QUI

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp