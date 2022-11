Condividi su...

Linkedin email

BARI – Con la Proiezione di “Ars Mea”, il cortometraggio realizzato interamente dai ragazzi che hanno partecipato al percorso, si conclude il Progetto AgriCultura, iniziativa volta a combattere l’esclusione sociale dei giovani, con capofila la Città Metropolitana di Bari e partner il Teatro Pubblico Pugliese e il Ciheam Bari. Un documentario che delinea ed esplora le aspirazioni di alcuni giovani pugliesi che vogliono intraprendere una carriera in ambito artistico. AgriCultura è un progetto rivolto a ragazzi e ragazze tra i 16-24 anni usciti anticipatamente dal percorso scolastico, non occupati, disoccupati, i cosiddetti Neet. Lo scopo è accompagnarli in un percorso di inserimento lavorativo e autoimprenditorialità, attraverso un programma di 260 ore, totalmente finanziato, all’interno di aziende del territorio, per sviluppare nuove competenze e nuovi prodotti e servizi.