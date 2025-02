Bari, arrivati dall’Albania i 43 migranti richiedenti asilo

La motovedetta della Guardia Costiera è approdata, nella mattinata di sabato 1 febbraio, nel porto di Bari con a bordo 43 migranti richiedenti asilo, per i quali non è stato convalidato il trattenimento nel centro di Gjader, in Albania. Si tratta di uomini adulti di nazionalità bengalese ed egiziana, che saranno trasferiti nel Cara di Bari Palese.

Ad attenderli a terra, oltre ai primi soccorsi e alle forze dell’ordine, anche un presidio dell’Arci, che denuncia il “flop del modello albanese” e segnala “procedure illegittime e condizioni intollerabili” nei centri di accoglienza in Albania. Questo è il terzo trasferimento di migranti dall’Albania all’Italia.

