Bari, arriva “Lo psicologo in spiaggia”

BARI – Portare la psicologia sulle spiagge per ribadire che il benessere mentale è un diritto e non un lusso. È l’obiettivo di “Lo Psicologo in Spiaggia”, iniziativa organizzata dall’associazione Pubblica nell’ambito della campagna “Diritto a stare bene”, che in due mesi ha già raccolto 20mila firme per una proposta di legge di iniziativa popolare destinata a introdurre lo psicologo gratuito per tutti i cittadini.

Il tour ha coinvolto tre tappe simbolo: Riccione, Mola di Bari e Cagliari. In ciascuna città i promotori sono stati accolti dalle amministrazioni locali e hanno offerto la possibilità di un colloquio gratuito con uno psicologo direttamente sotto l’ombrellone. proprio come è successo a Bari dove i professionisti sono stati ricevuti dal sindaco Leccese. Tra i protagonisti del viaggio c’è anche il dottor Alessandro Iacubino, lo psicologo che di recente ha trasformato le spiagge del Gargano in uno studio a cielo aperto per parlare di benessere emotivo.

