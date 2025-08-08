Bari, arriva il Terminal Bus: si parte l’8 settembre

8 settembre 2025: da questa data sarà attivo il nuovo terminal bus a Bari. Punto di raccolta per i mezzi un nuovo spazio sull’estramurale Capruzzi, affianco alla stazione centrale. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Bari ricorda lo sbarco della VloraNext Donazioni per Gaza, botta e risposta tra maggioranza e opposizione barese potrebbe interessarti anche Donazioni per Gaza, botta e risposta tra maggioranza e opposizione barese 8 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Bari ricorda lo sbarco della Vlora 8 Agosto 2025 Ilaria Delvino Accordo tra Regione Puglia, ospedale Miulli e università Lum 8 Agosto 2025 Ilaria Delvino Sanità, arrivano gli infermieri di comunità 8 Agosto 2025 Ilaria Delvino Disastro aereo 2005, Bari ricorda i pugliesi scomparsi nella tragedia 8 Agosto 2025 Ilaria Delvino Bari, grandi e piccini per riscoprire la tradizione della salsa 8 Agosto 2025 Antonella Fazio
