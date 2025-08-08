8 Agosto 2025

Bari, arriva il Terminal Bus: si parte l’8 settembre

Domenico Brandonisio 8 Agosto 2025
8 settembre 2025: da questa data sarà attivo il nuovo terminal bus a Bari. Punto di raccolta per i mezzi un nuovo spazio sull’estramurale Capruzzi, affianco alla stazione centrale.

Domenico Brandonisio

