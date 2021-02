Bari | Armato in auto, i Carabinieri arrestano 45enne a Palo del Colle

Nel tardo pomeriggio di ieri , a Palo del Colle, comune nel barese, una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione ha tratto in arresto un 45enne di Bari, per porto illegale di arma comune da sparo. Nel corso di un posto di controllo, nella periferia della cittadina, i militari hanno fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Sottoposto a perquisizione il 45enne è stato trovato in possesso di una pistola cal.9, detenuta illegalmente, munita di caricatore contenente sette cartucce, e con addosso un giubbetto antiproiettile. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.