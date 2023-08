Bari-Aramu, affare fatto col Genoa: i dettagli

MILANO – Aramu ed il Bari, un matrimonio che (finalmente) s’ha da fare. Trovato l’accordo con il Genoa, decisivo quello tenutosi in serata. Il calciatore classe 1995 ex Venezia approderà in Puglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un tassello importante per la trequarti biancorossa, ma il ds Polito è ancora al lavoro per completare il reparto offensivo con altri innesti.

