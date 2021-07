Bari | Appuntamento con l’EurOrchestra da Camera

Martedì 13 luglio ci sarà il secondo appuntamento della nuova stagione di Musica in Libertà a cura dell’EurOrchestra da Camera di Bari, con Francesco Lentini e Angela Montemurro. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito e si terranno nella saletta matrimoni del Municipio 1 nel quartiere libertà di Bari. Si inizia alle 10.30. Si tratta del secondo appuntamento con i matinée musicali inseriti nel Piano Festival San Nicola 2021, che si concluderà a fine dicembre. I concerti saranno diffusi, il giovedì successivo anche via streaming sui canali de “La Gazzetta Meridionale e sulle pagine Facebook dell’EurOrchestra”. L’intera programmazione gode del patrocinio gratuito del Municipio 1 del Comune di Bari. I direttori artistici, i Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, soddisfatti per l’eco di consensi ricevuti dall’avvio della loro iniziativa, volta a porre al centro del loro percorso artistico la condivisione del “far musica” come bene da salvaguardare per il miglioramento della qualità della vita, hanno programmato per questo secondo matinée il concerto del Duo Ignazio Civera, che risponde all’intento della Stagione di valorizzare i migliori giovani talenti della nostra terra. Il Duo Civera, impegnato nella esecuzione della Sonata a Kreutzer di L. Van Beethoven, opera di una elevatezza compositiva e contenutistica tale “da far tremar le vene e i polsi” agli esecutori, è formato dalla giovane e talentuosa violinista Sabrina di Maggio e dal Maestro Mario Valentino Scarangella, che la accompagna al pianoforte. Nell’intervallo dei concerti è previsto il siparietto dal titolo “Tre minuti con l’autore” dedicato, questa volta, alla presentazione del libro dedicato ai bambini dal titolo Il bosco della 3°C, edito da Di Marsico Libri, a firma della psicologa e scrittrice Daniela Poggiolini, che sarà presente per parlarne con il pubblico. L’EurOrchestra annuncia anche le prossime due esecuzioni della sua nuovissima produzione “La Cecchina con la valigia”. La prima è in programma il 23 Luglio alle 20.30 nel Teatro all’aperto della Casina Municipale di Selva di Fasano (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3283242230). La seconda è invece in calendario per il 25 luglio, sempre alle 20.30 sulla Terrazza della Chiesa del Carmine nel Borgo Antico di Bari (e non più, come precedentemente annunciato, in piazza Disfida di Barletta). Anche in questo caso l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al +39 39321744 o alla mail info@operapiacarmine.it.