Bari: approvata raccolta porta a porta “Food” per ristoratori

Il Comune di Bari ha approvato un piano per estendere la raccolta differenziata porta a porta ai rifiuti “food” (alimentari) prodotti dalle attività commerciali (soprattutto ristoranti) nei quartieri San Nicola, Murat, Madonnella, Libertà e parte di Picone, Carrassi e San Pasquale.

Obiettivo: Migliorare la gestione dei rifiuti, aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, e rendere più efficiente il servizio, specialmente considerando l’aumento dei turisti e della produzione di rifiuti connessa. Questo permetterà di liberare i cassonetti stradali usati dai ristoratori.

Come Funzionerà:

Censimento: Verranno censite le attività commerciali “food” per capire le loro esigenze e distribuire le attrezzature adeguate (bidoni con microchip o sacchetti con TAG RFID).

Raccolta Domiciliare: I rifiuti (non riciclabile, organico, carta/cartone, plastica/metalli, vetro) saranno raccolti direttamente presso le attività secondo un calendario stabilito.

Orari: L’esposizione dei rifiuti è prevista tra le 21:00 e le 3:00 del giorno precedente la raccolta, come già avviene in altre zone.

Tecnologia: I nuovi contenitori avranno microchip (RFID) per tracciare il tipo di rifiuto e l’utente, in vista della futura tariffazione puntuale (pagare in base a quanto si produce).

Flessibilità: Il servizio sarà adattato alle diverse zone (alta densità turistica, periodi festivi) con maggiore frequenza di raccolta e contenitori idonei.

Benefici Attesi:

Aumento della raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi europei.

Maggiore decoro urbano grazie alla rimozione dei cassonetti stradali ingombranti.

Servizio più efficiente per le attività commerciali, in particolare per i ristoratori.

Preparazione per l’introduzione della tariffazione puntuale.

L’attivazione del servizio è prevista nel corso del 2025, dopo la definizione dei dettagli tecnici.

