Se lo meritava lui e anche il Bari. Mirco Antenucci torna a fare gol su azione anche in casa e lo fa nella partita più importante della prima parte di stagione e con un’acrobazia da cineteca che ha fatto saltare i quasi 9mila del San Nicola. C’è la firma dell’attaccante nel successo sul Catanzaro, che ha portato il Bari a +5 sul Monopoli e a+7 sull’accoppiata Catanzaro-Palermo. L’attaccante molisano ha giocato una partita di sostanza, tornando a difendere anche nella metà campo e rivelandosi prezioso anche in fase di non possesso.

Non c’era modo migliore di festeggiare le 80 presenze con la maglia del Bari condite da ben 41 reti. Più di una ogni due gare, nonostante i momenti di alti e bassi che lo hanno portato soprattutto sul finire della passata stagione a perdere lo smalto che aveva avuto nel 2019/2020, quando è stato il bomber principe di tutta la Serie C. Ora il suo ruolo è cambiato: i suoi compagni di squadra possono permettergli di gestire le forze e render conto ad un’età, 37 anni, che inevitabilmente impedisce di essere al top per tutto il campionato. Ma Mirco Antenucci deve venir fuori in gare come quelle di sabato, dove il giocatore di categoria superiore deve trascinare i compagni e avvicinare la squadra all’obiettivo. Proprio come ha fatto lui.