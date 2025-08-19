Bari, anche Antonucci a un passo. Arriva con Darboe e Castrovilli

Il Bari è a un passo da Mirko Antonucci. L’esterno offensivo classe ’99 arriverà in prestito secco dallo Spezia e può giocare su entrambi gli esterni d’attacco. Foto: Instagram Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Flavio Insalata See author's posts Continue Reading Previous Bari, accordo in chiusura con Ebrima Darboe: pronto un triennale potrebbe interessarti anche Bari, accordo in chiusura con Ebrima Darboe: pronto un triennale 19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società 19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Taranto, mercato: accordo a un passo con Talla Souare 19 Agosto 2025 Dante Sebastio Bari, stop per l’attaccante Gytkjaer: la nota del club 19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Nikola Krstovic e l’Atalanta mai stati così vicini: operazione ai dettagli 19 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Potenza, dal Pescara arriva il terzino Marco Balzano 19 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri
