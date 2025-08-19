19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, anche Antonucci a un passo. Arriva con Darboe e Castrovilli

Flavio Insalata 19 Agosto 2025
centered image

Il Bari è a un passo da Mirko Antonucci. L’esterno offensivo classe ’99 arriverà in prestito secco dallo Spezia e può giocare su entrambi gli esterni d’attacco.

Foto: Instagram

 

 

About Author

Flavio Insalata

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, accordo in chiusura con Ebrima Darboe: pronto un triennale

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Taranto, mercato: accordo a un passo con Talla Souare

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, stop per l’attaccante Gytkjaer: la nota del club

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Nikola Krstovic e l’Atalanta mai stati così vicini: operazione ai dettagli

19 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Potenza, dal Pescara arriva il terzino Marco Balzano

19 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Dopo il maltempo i danni: lo sfogo di un agricoltore

19 Agosto 2025 Laura Milano

Lizzano, in spiaggia con i volontari della Misericordia

19 Agosto 2025 Laura Milano

Brindisi, consigliere Borromeo chiede chiarimenti su sorveglianza cala Materdomini

19 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Carosino, dal 22 al 24 agosto 59esima Sagra del Vino

19 Agosto 2025 Laura Milano