BARI – Amiu e Multiservizi all’opera per rendere più vivibile il giardino Mimmo Bucci, nel cuore del quartiere Libertà di Bari. L’area, inaugurata nel febbraio del 2013 e dedicata a Mimmo Bucci, il giovane musicista barese ucciso da una moto pirata sul lungomare di Bari la notte del 15 maggio 2007, è da qualche tempo oggetto di atti vandalici. Solo un paio di settimana fa è stata proprio la mamma di Mimmo, la signora Francesca, a denunciare lo stato di degrado in cui versa il parco. Per questo l’intervento degli operatori Amiu e Multiservizi si è reso necessario con idropulitrici. Anche il chioschetto, inaugurato qualche anno dopo, è stato preso di mira dai vandali, come i servizi e la fontana centrale, al momento non funzionante, diventata ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. La signora Bucci, tempo fa era stata chiara: “se la situazione persiste, chiederò la rimozione della targa”. L’auspicio è che questo intervento di pulizia adesso sia duraturo nel tempo.

