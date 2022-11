Condividi su...

BARI – Dopo un mese di ottobre da oltre 350 tipizzati grazie alle tante tappe lungo tutta la Puglia di Match It Now, l’Admo si arricchisce di un nuovo strumento per reclutare potenziali donatori di midollo osseo in tutta la Puglia. La Asl Bari ha acquistato e donato all’associazione un nuovo ambulatorio mobile con l’approvazione del progetto a febbraio 2022 da parte della Giunta della Regione Puglia.

L’ambulatorio ha l’obiettivo di incrementare il numero di potenziali donatori di midollo osseo da iscrivere nel Registro Ibmd. Inoltre, con un’apposita convenzione sottoscritta tra la Asl Bari e l’Admo Puglia, si dispone che l’ambulatorio mobile venga utilizzato in accordo con i Servizi Trasfusionali di riferimento.