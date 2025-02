Bari, all’Ic Don Milano si coltiva l’inclusione

BARI – Un corso di formazione rivolto alle docenti della scuola Don Milani e finalizzato a offrire loro una maggiore consapevolezza nella presa in carico di alunni con difficoltà comportamentali, oltre ad alcune attività laboratoriali per gli alunni della scuola secondaria di I grado. È questo il core business di “Coltiviamo inclusione….verso una cooperativa di comunità”, il progetto per il sostegno scolastico realizzato dall’Aps “I Lupi di San Francesco”, con la collaborazione dell’I.C. “Don Milani”, grazie a un finanziamento ottenuto ad esito della partecipazione all’avviso regionale “Capitale Sociale 3.0”. L’iniziativa, rivolta essenzialmente ai minori non autosufficienti e con disabilità in un’ottica di inclusione sociale, si è svolta nell’arco di 18 mesi fino allo scorso 28 giugno. La possibilità di creare dei laboratori alternativi all’interno della programmazione scolastica ha così offerto una reale opportunità per molti ragazzi con Bisogni Educativi Speciali

