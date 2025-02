Bari, al via le zone a vigilanza rafforzata

BARI – Non chiamatele zone rosse o daspo. Entrano in vigore alle 13 le zone a vigilanza rafforzata a Bari. in particolare in piazza Moro e piazza Umberto. Fino all’una di notte, saranno allontanate persone ritenute “socialmente pericolose” o con precedenti. Un divieto di accesso che durerà poi 48 ore per ciascun soggetto individuato dalle forze dell’ordine. Stesso provvedimento per piazza Del Redentore ed ex Manifattura Tabacchi, dove le restrizioni saranno dalle 19 all’una di notte.

Le aree che saranno prese in esame dalle forze dell’ordine non sono solo quelle normalmente attenzionate nel quartiere Murattiano – piazza Umberto, piazza del Ferrarese e piazza Moro in primis – ma anche la piazzetta del Redentore, “dove nell’ultimo periodo si sono registrati diversi fenomeni criminosi” ha assicurato il prefetto Francesco Russo durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha dato il via al provvedimento che sarà sperimentale per un mese, con la possibilità di estensione anche in altre aree al termine. E per chi non rispetterà il divieto di allontanamento è prevista la denuncia.

Sotto osservazione anche il quartiere Libertà, in particolare le zone vicine all’ex Manifattura Tabacchi dove gli stessi mercatali hanno subito danneggiamenti e furti. Intanto anche dall’Umbertino chiedono più controlli.

