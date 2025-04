Bari, al via i lavori da 14 milioni per il Tribunale

Sono ufficialmente partiti i lavori di efficientamento energetico, adeguamento antincendio e aggiornamento degli impianti tecnologici del Tribunale di piazza De Nicola a Bari, per un importo complessivo di 14,3 milioni di euro. Le opere, cofinanziate dal Pnrr per l’edilizia giudiziaria e dal Ministero della Giustizia, sono affidate alla Matarrese Spa, storica impresa barese del settore costruzioni.

L’intervento rientra in un pacchetto di nuovi cantieri avviati dall’azienda nel primo trimestre 2025, per un valore complessivo vicino ai 60 milioni di euro. Tra i principali lavori in corso in Puglia, figurano anche la riqualificazione di 17 chilometri della rete idrica Aqp a Mola di Bari (oltre 10 milioni di euro) e la realizzazione di Case di Comunità e strutture socioassistenziali a Taviano, Taurisano e Squinzano.

Oltre i confini regionali, Matarrese Spa sta operando su diversi fronti: adeguamenti sismici nelle Marche, ristrutturazioni ospedaliere in Calabria e la costruzione di tre Case di Comunità in provincia di Benevento.

Il bilancio 2024 della società ha registrato numeri in crescita: 28,6 milioni di valore della produzione (+16%), utile lordo di 1,4 milioni e utile netto di 716mila euro, in aumento del 57% rispetto all’anno precedente. L’utile sarà interamente destinato a riserva, confermando – spiega l’azienda – “la volontà degli azionisti di continuare a patrimonializzare l’impresa e rafforzare l’occupazione”.

