Bari: Al San Nicola c’è il Pisa, Mignani ‘Ce la giochiamo’

“Scendiamo in campo per vincere. Il Pisa, da quando ha cambiato allenatore, si è ritrovato. Conosciamo la forza degli avversari, ma anche la nostra. Ce la giochiamo alla grande”. Così Michele Mignani, tecnico del Bari, ha presentato la gara di domenica 4 dicembre con i toscani al San Nicola. “Botta? Vedremo nelle prossime ore se sarà in campo. Vuole giocare, ma sta a me scegliere i giocatori più adatti. Quando Botta entra in campo con la voglia di farsi dare la palla e essere protagonista è un valore aggiunto. Bari più sterile sotto porta? Dipende dall’atteggiamento degli avversari! che ci studiano e lavorano per limitarci. Poi come avviene nei campionati, in avvio si è più liberi mentalmente, mentre nel vivo della stagione si è meno sbarazzini ed esuberanti. Le ultime giornate dicono che tutte le partite sono in equilibrio e noi dobbiamo impegnarci nel non andare in svantaggio. Per fare gol bisogna attaccare con intelligenza, senza scoprirsi”, ha concluso Mignani.