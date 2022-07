BARI – Procedono speditamente i lavori per adeguare lo stadio ‘San Nicola’ di Bari in vista del prossimo campionato di Serie B. C’è una novità riguardante il campo di gioco, annunciata dall’assessore allo sport, Pietro Petruzzelli. “Allo stadio San Nicola – ha detto – è arrivato il prato, Bermuda Grass! Ne servono più di 7000 mq e in qualche giorno lo completeremo. Ma oggi iniziamo anche a posizionare i primi seggiolini bianco rossi in curva nord e stiamo continuando la sostituzione dei corpi illuminanti. Vorrei ringraziare tutte le maestranze e gli operai impegnati in questi mesi in un lavoro straordinario che renderà il nostro stadio davvero bello. Molti sono dei tifosi, quindi ci mettono ancor più passione. Non vedo l’ora che gli spalti si riempiano di tutti noi tifosi del Bari. Sono sicuro che saremo tantissimi e per fortuna manca davvero poco”.

