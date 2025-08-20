Bari, al Libertà ancora degrado alle spalle di via Repubblica Napoletana

Ancora degrado al quartiere Libertà a Bari: erbacce, auto malmesse e tre ruote abbandonati. Il tutto nella più totale indifferenza e indignazione. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Bari, infermiere del 118 aggredito per aver chiesto di non fumare in ambulanzaNext Mercato ex manifattura, tra corrente elettrica e nuovi spazi ittici: cosa è cambiato? potrebbe interessarti anche Mercato ex manifattura, tra corrente elettrica e nuovi spazi ittici: cosa è cambiato? 20 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Bari, infermiere del 118 aggredito per aver chiesto di non fumare in ambulanza 20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Prevenzione Legionella a Bari : il programma della ASL su 1400 strutture 20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Lotta ai rifiuti abbandonati: Bari intensifica i controlli con fototrappole e droni 20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Triggiano, minacce al sindaco Toscano: l’Anci condanna 20 Agosto 2025 Antonio Bucci Bari Vecchia, sciopero delle pastaie dopo il sequestro dell’Annona 20 Agosto 2025 Antonella Fazio
