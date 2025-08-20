20 Agosto 2025

Bari, al Libertà ancora degrado alle spalle di via Repubblica Napoletana

Domenico Brandonisio 20 Agosto 2025
Ancora degrado al quartiere Libertà a Bari: erbacce, auto malmesse e tre ruote abbandonati. Il tutto nella più totale indifferenza e indignazione.

Domenico Brandonisio

