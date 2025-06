A Bari il meeting della medicina respiratoria: “All You Need to Know”

La città di Bari si appresta a ospitare un evento scientifico di risonanza internazionale dedicato alle malattie respiratorie: “All You Need to Know”.

Questo meeting, frutto della collaborazione tra la Fondazione Menarini e le Cattedre di Malattie dell’Apparato Respiratorio delle Università di Bari e Foggia, dirette rispettivamente dalla Prof.ssa Giovanna Elisiana Carpagnano e dal Prof. Donato Lacedonia, rappresenta un’occasione unica per fare il punto sulle più recenti scoperte e progressi nel campo della medicina respiratoria.

L’appuntamento è fissato per il 5 e 6 giugno 2025 presso lo Spazio Murat, una location suggestiva che fonde storia e innovazione, situata strategicamente all’ingresso della città vecchia e a pochi passi dal centro moderno di Bari.

Questa scelta simbolica rispecchia lo spirito del congresso, proiettato verso il futuro della medicina pur mantenendo un solido legame con le radici della conoscenza.

Il meeting vedrà la partecipazione di un parterre di specialisti pneumologi e professionisti di discipline affini provenienti da ogni angolo del mondo.

L’obiettivo è la condivisione di esperienze e conoscenze ai più alti livelli scientifici, con l’intento di generare ricadute dirette sulla pratica clinica e, di conseguenza, migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti.

Al centro del dibattito ci saranno le principali patologie respiratorie che affliggono milioni di persone a livello globale. Si parlerà approfonditamente di asma, una condizione che colpisce oltre 300 milioni di individui (circa il 20% della popolazione mondiale), e della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), tristemente nota come la terza causa di morte a livello planetario.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle malattie interstiziali polmonari, patologie in costante crescita.

Non mancheranno sessioni dedicate alle malattie infettive respiratorie, come il COVID-19, che ha drammaticamente evidenziato l’impatto delle pandemie sull’apparato respiratorio, e la tubercolosi, con un’attenzione particolare alle sue forme farmaco resistenti.

Il programma scientifico includerà inoltre approfondimenti sull’ipertensione polmonare e sul carcinoma polmonare, due patologie che continuano a rappresentare una sfida significativa per la medicina contemporanea.

Un aspetto cruciale che verrà affrontato è il ruolo dell’apparato respiratorio come primo organo bersaglio dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. Questa tematica sottolinea la necessità impellente di un approccio integrato e multidisciplinare per affrontare le ricadute sulla salute polmonare, evidenziando come solo una stretta collaborazione tra esperti di diversi ambiti possa portare a soluzioni efficaci e durature.



