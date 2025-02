Bari, Akpa al Novara e Scafetta rescinde

Chiuse anche altre operazioni minori per il Bari: Akpa Chukwu rientra in biancorosso dal prestito all’Empoli per poi approdare al Novara in Serie C, ma c’è una novità anche per Scafetta. Il calciatore classe 2002 già di proprietà del Bari – che era forza al Messina nella passata stagione e quest’anno ha giocato con la formazione Primavera biancorossa – si è infatti svincolato dal club biancorosso ed ha tempo fino al 24 febbraio per trovare una nuova squadra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author