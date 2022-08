BARI – Ci sarebbero fibrillazioni interne al clan Strisciuglio di Bari o contrasti con gruppi mafiosi rivali per la gestione dei traffici illeciti, all’origine del ferimento avvenuto nella notte nel quartiere San Paolo. A quanto si apprende il pregiudicato ferito, il 45enne Domenico Franco, ritenuto figura apicale del gruppo criminale degli Strisciuglio, sarebbe stato picchiato violentemente e poi colpito da proiettili alle gambe, per poi essere portato da ignoti al pronto soccorso dell’ospedale del rione, dove è tuttora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Sull’episodio, che sarebbe avvenuto su viale Europa, indagano i carabinieri coordinati dalla pm della Dda di Bari Bruna Manganelli. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza sul luogo dove ritengono sia avvenuta l’aggressione (segnalata poi alle forze dell’ordine direttamente dall’ospedale), per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i presunti autori del ferimento.