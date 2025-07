Bari, aggressione a Pane e Pomodoro: c’è la denuncia

BARI – Hanno sporto denuncia ai carabinieri di Japigia i due studenti aggrediti a Pane e Pomodoro nella notte tra venerdì e sabato scorsi. I ragazzi – un 28enne albanese residente ad Altamura e un coetaneo di Corato – nelle scorse ore sono stati anche ricevuti dal sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha manifestato tutta la sua solidarietà.

I due hanno raccontato ai carabinieri la loro versione dei fatti. Dopo aver detto agli aggressori di non lanciare bottiglie vuote nel mare, sarebbero stati colpiti con calci e pugni per poi darsi alla fuga. Medicati sul posto dal personale del 118, i due 28enni sono stati portati al Policlinico di Bari con ferite dichiarate guaribili in 20 e 5 giorni.

I carabinieri stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli aggressori.

