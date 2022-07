BARI – Un’aggressione per futili motivi. Sarebbe questo il movente che avrebbe spinto un 39enne barese a buttare in faccia dell’acido al titolare di un bar di via Trevisani, al quartiere Libertà del capoluogo pugliese. L’uomo, al momento, è stato portato in questura per gli accertamenti di rito.

I fatti questo pomeriggio, intorno alle 16,30. Secondo una prima ricostruzione di alcuni testimoni, il 39enne, con piccoli precedenti, sarebbe entrato nel locale e avrebbe lanciato del liquido urticante all’indirizzo del proprietario 71enne del locale. Quest’ultimo è stato subito portato dal 118 al Policlinico di Bari e non sarebbe in pericolo di vita. L’ aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Indagini in corso da parte degli agenti della squadra mobile.