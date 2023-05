BARI – L’Aeroporto di Bari diventa bike friendly con un nuovo servizio per cicloturisti. Tutto pronto per la nuova postazione attrezzata per il montaggio e lo smontaggio delle biciclette a servizio dei passeggeri con bici al seguito e segnaletica dedicata verso la zona partenze e dalla zona arrivi. L’iniziativa rappresenta un’azione sperimentale prevista dal progetto sul trasporto multimodale transfrontaliero sostenibile Mimosa finanziato dal Programma Interreg Italia Croazia con 500mila euro. Stessa postazione sarà inaugurata nelle prossime settimane anche a Brindisi proprio dove la Regione sta operando anche per attivare a breve anche il passante ferroviario, analogo a quello che collega l’aeroporto di Bari con il centro città.

