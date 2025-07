Bari: Adisu Puglia annuncia la rinascita di una nuova residenza studentesca

Bari, un nuovo capitolo si apre per l’ex Istituto Nautico di Via Abate Gimma 291.

L’edificio storico, da tempo in disuso, ha riaperto i battenti lunedì 14 luglio 2025, trasformato in una moderna residenza universitaria.

L’evento, intitolato “Il Libertà riscopre il nautico”, è stato promosso da Adisu Puglia, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario, in collaborazione con la Regione Puglia, segnando un momento importante per la città e per la comunità studentesca.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose autorità locali e regionali, tra cui il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Sindaco di Bari, Vito Leccese, l’Assessore al Diritto allo studio, Sebastiano Leo, e il Presidente del Consiglio di amministrazione Adisu Puglia, Alessandro Cataldo.

Tutti i presenti hanno enfatizzato l’importanza di questo progetto non solo per il futuro degli studenti ma anche per la riqualificazione del quartiere, un’area che vede così un nuovo slancio.

L’ex Istituto Nautico, da sempre emblema dell’identità marinara di Bari, è stato oggetto di un ambizioso intervento di recupero architettonico e funzionale.

L’obiettivo primario era chiaro: realizzare una residenza universitaria capace di offrire 80 nuovi posti letto a studenti universitari. Un passo fondamentale per migliorare l’offerta di alloggi e sostenere concretamente il diritto allo studio, rispondendo a una necessità sempre più sentita tra i giovani.

Per permettere alla cittadinanza di scoprire i nuovi spazi e le sue finalità, la struttura è stata aperta al pubblico dal 15 al 17 luglio, con un ricco programma di eventi e iniziative. Rivolte a professionisti, studenti e all’intera comunità del quartiere, queste attività hanno offerto momenti di approfondimento e socializzazione, culminati nella possibilità di visitare la residenza.

La partecipazione agli eventi è stata gestita tramite prenotazione online.

Questo progetto rappresenta un passo significativo per Bari, unendo la valorizzazione del suo patrimonio storico con le esigenze attuali del mondo universitario.

Con i suoi nuovi 80 posti letto, l’ex Istituto Nautico è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la vita universitaria e culturale della città, promettendo di infondere nuova energia nel quartiere e di sostenere il percorso formativo di numerosi studenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author