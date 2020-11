Bari | Addio al giovanissimo tifoso Nikolas. Anche il club lo saluta attraverso una nota

Condividi

Una triste notizia è arrivata questa mattina. Il giovanissimo tifoso Nikolas è stato sconfitto dalla leucemia dopo una lunga battaglia durata due anni. Il club biancorosso e alcuni calciatori gli hanno voluto dedicare un pensiero attraverso i social:

"Stamattina ci siamo svegliati felici, ma tutto è stato spazzato via d’improvviso. Abbiamo dovuto dire addio troppo presto a un giovane tifoso biancorosso, che ha lottato fino all'ultimo giorno come un leone contro un male subdolo e doloroso.

In questi due anni Nikolas per molti di noi è diventato un amico e per questo oggi vogliamo salutarlo con quello stesso sorriso contagioso che alcuni dei nostri ragazzi avevano imparato a condividere con lui.

Ciao Nikolas, che la terra ti sia lieve. Speriamo di poterti dedicare ancora tante vittorie. ❤

Alla famiglia Pinto e a tutti i suoi cari giungano forti le condoglianze e l’abbraccio del presidente Luigi De Laurentiis e di tutta la SSC Bari."