Bari, accordo totale con Falletti: operazione Partipilo in stand-by

In questi minuti il Bari avrebbe trovato l’accordo totale con Cesar Falletti, fantasista sudamericano di proprietà della Cremonese. Il classe ’92 sembra ora davvero vicino a vestire la maglia biancorossa. Un’operazione, questa, che non esclude l’arrivo di Anthony Partipilo, con cui restano costanti i contatti con il Parma. La trattativa pare sia in momentaneo stand-by, ma il Bari sembra in vantaggio rispetto al Cesena anche grazie alla volontà del calciatore di vestire biancorosso.