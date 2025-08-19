Bari, accordo in chiusura con Ebrima Darboe: pronto un triennale

Ebrima Darboe è molto vicino al trasferimento al Bari a titolo definitivo. Il centrocampista di proprietà della Roma nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto triennale. Le parti sono infatti vicine all’accordo e la trattativa è in fase avanzata. Il calciatore nell’ultima stagione ha giocato con il Frosinone, con cui ha collezionato 2 reti in 26 partite.

