Bari abbraccia la Parità di Genere nello Sport: approvata all’unanimità la “Carta Etica”

Bari compie un passo significativo verso l’inclusione e l’equità nel mondo sportivo.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adozione della “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”.

Questa iniziativa, proposta dalla consigliera comunale Micaela Paparella, rappresenta un impegno concreto per promuovere la parità di genere e combattere ogni forma di discriminazione nello sport, dalla prima infanzia all’agonismo.

La Carta etica, redatta dalla Associazione Nazionale Atlete e promossa dal Soroptimist International Club d’Italia, è già stata adottata da numerose città italiane.

Il suo obiettivo primario è tutelare i principi di parità e rispetto, incoraggiando la pratica sportiva femminile senza interruzioni o allontanamenti dovuti al genere.

Il documento sottolinea con chiarezza che non esistono sport “da maschi” o “da femmine” e che ogni bambina ha il diritto di scegliere e praticare lo sport che più le appassiona.

Un aspetto fondamentale della Carta è l’impegno delle istituzioni a sostenere politiche e progetti volti alla prevenzione di abusi e molestie in ambito sportivo, oltre al contrasto di stereotipi, pregiudizi, sessismo e bullismo.

L’adozione della Carta etica va oltre la semplice dichiarazione d’intenti, fornendo meccanismi operativi per garantire la reale applicazione dei principi enunciati.

Sarà un supporto per aspetti pratici come l’utilizzo degli impianti sportivi, la raccolta dati, la comunicazione, il sostegno alle atlete e la valutazione dei risultati.

“Con voto unanime, per il quale ringrazio le colleghe e i colleghi – ha commentato la consigliera Micaela Paparella –, la città di Bari ha scelto di dotarsi di un documento importante che potrà contribuire a rendere la nostra comunità più sensibile, inclusiva e capace di individuare e contrastare ogni forma di discriminazione di genere in ambito sportivo.”

Questo atto, prosegue Paparella, “rappresenta un impegno concreto verso la costruzione di un ambiente sportivo più equo, rispettoso e inclusivo, dove le donne e le ragazze possano esprimere liberamente talento, forza e passione, senza ostacoli culturali o strutturali.”

Con questa adesione, Bari si unisce a una rete crescente di città italiane che combattono gli stereotipi di genere nello sport, promuovendo pari opportunità in ogni aspetto della vita sportiva: dalla pratica di base alla dirigenza, dall’agonismo alla comunicazione.

La consigliera Paparella ha infine ringraziato il Soroptimist International Club di Bari per il suo impegno nel raggiungimento di questo traguardo, sottolineando che “il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a lavorare affinché i principi della Carta si traducano in azioni concrete nei quartieri, nelle scuole, nelle associazioni e nelle strutture sportive della nostra città.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author