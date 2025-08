Bari, a San Girolamo 200 nuovi parcheggi

Duecento nuovi parcheggi per favorire la viabilità locale, in vista della riapertura delle scuole e per la stagione estiva. O quel che ancora ne rimarrà per quest’anno. A Bari lavori in corso a San Girolamo: pronta area con 200 nuovi parcheggi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author