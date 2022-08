MILANO -Quello visto nelle prime tre gare della stagione è il Bari di Caprile, Folorunsho e Cheddira. Due giocatori acquistati a titolo definitivo da Polito nel mercato estivo e un prestito dal Napoli che in questo mese di agosto hanno messo la firma a caratteri cubitali sui 5 punti conquistati nelle prime tre gare dal club biancorosso. Il portiere con le sue parate ha conquistato la piazza e le attenzioni della nazionale under 21, il centrocampista ha segnato 3 gol tra campionato e Coppa ed è un giocatore in grado di dare tantissimo in fase di inserimento, l’attaccante è già arrivato a quota 7, gli stessi della passata stagione. Ha dato continuità alla doppietta di Salerno e alla tripletta di Verona con il rigore procurato a Parma e i gol contro Palermo e Perugia, attirando a sé le attenzioni del Marocco, che lo sta valutando in vista del mondiale. Adesso ci sono due giorni per completare la squadra: Polito vorrebbe portare a casa un terzino, un centrocampista e un attaccante e allo stesso tempo dovrà cedere otto-nove elementi. Nelle ultime ore si è accelerato per De Risio al Monopoli, mentre Messina e Potenza hanno messo gli occhi su Celiento, che però non gradirebbe al momento le due piazze. Si tratta sempre con il Modena per Marras, mentre il Cerignola avrebbe fatto un tentativo per Bianco. In stand by Scavone e Paponi mentre in entrata si guarda con attenzioni a quello che potrebbe succedere a Torino, Cremona e Monza. Zaza si muoverà da Torino, ma è un obiettivo difficilissimo per il Bari. Se dovesse andare a Cremona si scatenerebbe un effetto domino con le partenze di Di Carmine e Ciofani, che a loro volta libererebbero altri tasselli, mentre a Monza al momento blindano Gytkjaer. Ore di attesa fremente e di trattative intense. Poi dal 2 settembre, sarà solo campo.