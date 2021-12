Nonostante le 70mila preferenze, la lista “Senso Civico” non ha ottenuto seggi in Consiglio regionale. Il coordinatore Alfonso Pisicchio annuncia il primo congresso per proseguire il progetto civico condividendo una piattaforma programmatica che metta al centro la persona su temi come la qualità della vita e la cura del cittadino, attraverso politiche della salute, del lavoro e dell’ambiente.