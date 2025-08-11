Bari, a Ceglie casa di riposo ancora abbandonata: perché non riconvertirla?

Quarant’anni ed oltre in stato di abbandono, per quella che in origine avrebbe dovuto essere una casa di riposo. A Ceglie del Campo, periferia di Bari, ripercorriamo la vicenda di uno degli ecomostri cittadini. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Bari, il Sindaco Leccese: raccolta differenziata porta a porta modello vincente per la pulizia di BariNext Bari, tutti nelle spiagge libere: le ragioni dei bagnanti potrebbe interessarti anche Bari, tutti nelle spiagge libere: le ragioni dei bagnanti 11 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Bari, il Sindaco Leccese: raccolta differenziata porta a porta modello vincente per la pulizia di Bari 11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Bari, auto in sosta su viale Ferrari paralizzano il traffico per l’Aeroporto 11 Agosto 2025 Antonella Fazio Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio 11 Agosto 2025 Antonella Fazio Bari, via libera al piano Triennale per la Tassa di soggiorno che punterà sul turismo 11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Alberobello, torna Pasqualino Gourmet: il festival del celebre panino 10 Agosto 2025 Radio Antenna Sud
potrebbe interessarti anche
Bari, tutti nelle spiagge libere: le ragioni dei bagnanti
Bari, il Sindaco Leccese: raccolta differenziata porta a porta modello vincente per la pulizia di Bari
Bari, auto in sosta su viale Ferrari paralizzano il traffico per l’Aeroporto
Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio
Bari, via libera al piano Triennale per la Tassa di soggiorno che punterà sul turismo
Alberobello, torna Pasqualino Gourmet: il festival del celebre panino