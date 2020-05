Bari | 603mila euro per impianto radio Polizia locale

Condividi

Questa mattina la Prefettura di Bari ha comunicato al Comune di Bari l'assegnazione da parte del Ministero

dell'Interno di 603.040 euro per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza urbana. Questi fondi saranno impiegati dal Comune per una serie di attivita' al servizio del lavoro svolto dalla Polizia locale sul territorio cittadino. Il progetto prevede nello specifico il rifacimento totale dell'impianto radio utilizzato dalla Polizia locale cittadina, ormai vetusto, oltre all'installazione di 10 ponti radio su tutto il territorio cittadino, al fine di migliorare la capacita' di trasmissione delle informazioni interne al

Corpo per una piu' rapida ed efficace attivita' di pronto intervento.