Bari, 46enne accoltella extracomunitario: è in fin di vita

BARI – Alla base una presunta tentata violenza sessuale. Per questo una 46enne belga avrebbe accoltellato all’addome un cittadino extracomunitario ora ricoverato al Policlinico di Bari in prognosi riservata. L’uomo sarebbe in pericolo di vita.

I fatti la notte tra martedì e mercoledì scorsi in via Garruba, pieno centro del capoluogo. Ad allertare i carabinieri della stazione San Nicola e i colleghi del Nucleo Radiomobile la chiamata al 118 per un accoltellamento avvenuto in un b&b della zona. Qui avrebbero trovato la donna con lividi, ecchimosi e tracce di sangue su corpo e abiti mentre l’extracomunitario era stato già trasportato al pronto soccorso per lesioni che avrebbero interessato anche il fegato. La 46enne è stato poi portata all’ospedale Di Venere di Carbonara.

Stando a quanto dichiarato dalla donna e ricostruito sulla base di alcune testimonianze, la 46enne avrebbe subito una tentata violenza sessuale. Vicini avrebbero sentito i due litigare violentemente per poi vedere l’uomo uscire in mutande dal b&b con la ferita all’addome. La posizione dei due è al momento al vaglio degli inquirenti ed è giallo sulla presenza di una terza persona.

