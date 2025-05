Bari, 390mila euro nascosti nei vestiti: scatta il sequestro in porto

Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane: fermati due iracheni con passaporto tedesco

Maxi sequestro di denaro al porto di Bari, dove due cittadini iracheni con passaporto tedesco sono stati fermati mentre cercavano di entrare in Italia provenienti dalla Grecia. Durante i controlli doganali, i due uomini avevano dichiarato di trasportare soltanto 900 euro ciascuno. Tuttavia, la verifica effettuata congiuntamente dagli agenti della Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane ha permesso di scoprire ben altro.

All’interno delle tasche interne dei vestiti indossati da uno dei passeggeri sono stati rinvenuti 90mila euro in contanti. Ben più ingente il quantitativo scoperto sull’autista del veicolo: oltre 300mila euro, accuratamente nascosti in un marsupio e avvolti nella carta stagnola, con l’intento di eludere il fiuto dei cani antidroga e antivaluta, noti come cash dog.

Al termine dei controlli, sono stati sequestrati 56.630 euro al passeggero e 300.420 euro all’autista. Il sequestro è stato eseguito in applicazione della normativa valutaria, che impone l’obbligo di dichiarazione per il trasporto transfrontaliero di contanti superiori ai 10mila euro.

L’operazione conferma l’efficacia del dispositivo di controllo attivo nello scalo marittimo barese, dove Guardia di Finanza e Dogane continuano a monitorare con attenzione il flusso di denaro in entrata e in uscita dal territorio nazionale.

