Bari, 300 giorni di lavori per la riqualificazione di tre strade del centro cittadino

Il Comune di Bari ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di via Argiro, via Putignani e via Calefati.

Un investimento da 4,5 milioni di euro, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mira a trasformare un’area centrale della città, restituendo spazio ai pedoni e migliorando la vivibilità dei quartieri Murat, Libertà e Madonnella.

I lavori, che inizieranno entro il mese di settembre, avranno una durata di circa 300 giorni.

L’intervento più significativo riguarda via Argiro, che sarà trasformata in una rambla pedonale, seguendo il modello già adottato per via Sparano. L’obiettivo è creare un unico piano calpestabile, eliminando l’attuale dislivello tra strada e marciapiedi.

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha sottolineato l’importanza dell’introduzione di un doppio filare di alberi: “Questo dettaglio, non di poco conto, non solo contribuirà a ridurre l’effetto calore in una zona di Bari caratterizzata da una scarsissima presenza di verde urbano, ma crediamo anche che riuscirà a impreziosire ancora di più l’intera area”.

Le nuove piante, scelte tra specie a basso impatto ambientale come la Lagerstroemia e il Prunus Cerasifera, offriranno ombra e ristoro ai cittadini.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al recupero del patrimonio storico: la pavimentazione originale in pietra lavica del Vesuvio sarà recuperata, catalogata e riposizionata, con la supervisione costante di un archeologo.

Oltre a via Argiro, il progetto prevede anche la riqualificazione di via Putignani e via Calefati. In queste strade, ad alto traffico veicolare, le parti centrali verranno riasfaltate e i marciapiedi saranno pavimentati con basole calcaree.

Per garantire che i disagi per residenti e commercianti siano ridotti al minimo, le fasi di cantiere sono state pianificate con cura. Su via Argiro, i lavori avanzeranno per due isolati alla volta, permettendo a squadre separate di occuparsi contemporaneamente di scavi e pavimentazioni.

Anche su via Putignani e via Calefati, l’intervento procederà un isolato per volta.

Nei prossimi giorni, il Comune presenterà il progetto esecutivo a commercianti e residenti per condividere ogni fase dei lavori.

