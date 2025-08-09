Bari, 3-0 al Picerno in amichevole: decidono un’autorete di Abreu e i gol di Rao e Sibilli

Un buon Bari regola il Picerno di De Luca nella quinta e ultima amichevole del pre campionato: all’Antistadio San Nicola termina 3-0 a favore dei pugliesi, autori nel complesso di una prestazione di gran lunga migliore rispetto a quella offerta qualche giorno fa contro il Casarano.

Caserta punta sul consueto 4-3-3 con diverse sorprese nell’undici iniziale: fuori Sibilli, Gytkjaer e Pereiro, dentro Moncini insieme ai giovani Rao e Onofrietti nel terzetto offensivo. A centrocampo si vede per la prima volta Braunoder, affiancato per la circostanza da Pagano e da Bellomo, mentre nel quartetto difensivo la novità è la presenza di Mane sull’out di destra, con Dickmann spostato largo a sinistra e con Nikolaou e Vicari confermati al centro. Tra i pali spazio a Pissardo al posto di Cerofolini. Neanche in panchina Dorval, Verreth e l’ultimo arrivato Partipilo, presente in tribuna ad assistere alla sfida il grande ex Mattia Maita. Primo tempo pimpante dei biancorossi che, smaltito un avvio di maggiore affanno, sbloccano il parziale alla prima vera occasione da rete: calcio d’angolo battuto da sinistra da Pagano, ad anticipare tutti in area di rigore è l’ex Abreu, attaccante oggi in forza ai lucani ma con un trascorso nella Primavera pugliese. 1-0 all’Antistadio San Nicola. La truppa di Caserta non si accontenta e, dopo aver sfiorato il bis con un colpo di testa di Moncini, perviene al raddoppio sul finire della frazione. La costante fissa? Sempre la stessa, i calci piazzati: calcio di punizione battuto da destra e smanacciato da Summa, sul pallone si fionda Rao che a porta semi sguarnita non sbaglia. 2-0 e squadre a riposo pochi istanti dopo.

La ripresa inizia con Pucino in campo al posto di Mane. Pericoloso Bellomo con il mancino dalla distanza, ma la chance più ghiotta è a favore degli ospiti: un cross dalla destra trova ben appostato al centro dell’area Santarcangelo, il cui colpo di testa si stampa sulla traversa. Da un legno a un altro, questa volta colpito dai padroni di casa: il neoentrato Pereiro serve Pagano, il cui destro a giro colpisce la traversa. Secondo tempo vibrante, da una parte dell’altra. Ci prova Maiorino dalla distanza ma la sua conclusione è fuori misura, fanno lo stesso poco dopo Dickmann e Pucino trovando pronti i guantoni di Summa. In casa rossoblù si mette in evidenza l’ultimo arrivato Bocic, in casa biancorossa trova il tris e chiude la gara Sibilli, abile a capitalizzare al massimo con un bel piattone una sponda di Pereiro. Finisce così, senza ulteriori sussulti. Bari vittorioso e applaudito dal pubblico presente all’esterno dell’Antistadio, prossimo appuntamento la prima uscita ufficiale della nuova stagione in Coppa Italia contro il Milan, in programma per il prossimo 17 agosto.

