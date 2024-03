Bari 2024, trattativa in salita sulle Unitarie

Bari – Vito Leccese non ha dubbi: primarie aperte, fino all’ultimo momento utile: non si chiude il cerchio sulla consultazione che designerà il candidato a sindaco di Bari del centrosinistra. Intesa sulla data del 7 aprile e sui seggi ma la trattativa resta in salita.

